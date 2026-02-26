В Тюменской области выплата на школьную и спортивную форму малоимущим детям превысила 575 миллионов рублей

В Тюменской области выплату на школьную и спортивную форму в прошлом году получили 15,1 тыс. детей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мера поддержки предоставляется многодетным малоимущим семьям в рамках национального проекта "Семья". Общая сумма выплат составила более 575 млн рублей из областного бюджета.

Подать заявление на ежегодную выплату на школьную и спортивную форму за 2026 год можно в течение всего календарного года - с 1 января и по 31 декабря 2026 года.

Выплата в Тюменской области предоставляется один раз в год на каждого школьника из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области (в 2026 году – 20 644 рублей).

Ее размер в 2026 году - 18 371 рубль (размер величины прожиточного минимума для детей, установленной в Тюменской области на дату обращения за назначением выплаты). Решение принимается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления, выплата предоставляется в течение 15 рабочих дней с даты принятия решения.

Заявления на выплату для первоклассников необходимо подавать после того, как ребенок будет зачислен в школу. Это можно сделать через портал госуслуг, МФЦ, центр социального обслуживания по месту жительства.