Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэк опроверг намерение отменить скидки маркетплейсов

Минэкономразвития опровергло запрет скидок на маркетплейсах.

В ведомстве пояснили, что разрабатываемые требования к отображению цен на онлайн-платформах имеют цель обеспечить прозрачность для покупателей, но не предусматривает отмену акций или скидочных предложений. Новые правила лишь гарантируют, что информация о стоимости товаров будет честной и понятной, а сами площадки по-прежнему сохранят право предоставлять покупателям скидки и проводить специальные предложения, сообщают "Известия".

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для маркетплейсов в России введут единые стандарты для отображения цены: она будет одинаково показана вне зависимости от способа оплаты. Также он пообещал, что общая система будет проверять информацию о товарах, включая сертификаты и маркировку, через государственные базы данных.

За запрет программ лояльности на маркетплейсах ранее выступали крупнейшие банки. Центробанк предложил, чтобы все покупатели на маркетплейсах получали одинаковые скидки, независимо от того, какой картой оплачивают - так банки смогут честно конкурировать между собой, а пользователи будут видеть все предложения рядом и выбирать наиболее подходящее.

Сейчас банки и маркетплейсы обсуждают, как правильно показывать скидки и акционные предложения на сайтах. Они склоняются к тому, чтобы следовать рекомендациям Центробанка.

Ранее 18.02.2026 08:22 Мск Спор о банковских скидках на маркетплейсах близок к завершению
Ранее 03.12.2025 12:50 Мск ЦБ может скорректировать свою позицию по скидкам на маркетплейсах

