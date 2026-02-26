Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл огонь по пограничникам

Судно под американским флагом незаконно вошло в территориальные воды Кубы и начало стрельбу, в ответ кубинские пограничники открыли огонь. Об этом сообщили в МВД Кубы.

По информации ведомства, на борту катера погибли четыре человека, еще шесть получили ранения. Также ранен командир кубинского судна.

После инцидента катер с ранеными нашли примерно в одной морской миле к северо-востоку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Его перехватило подразделение пограничных войск Министерства внутренних дел Кубы. Раненые в ходе перестрелки были эвакуированы и получили медицинскую помощь, пишет РИА Новости.

Позднее выяснилось, что на катере под флагом США, который вторгся в воды Кубы, были кубинцы, проживающие в Штатах. Большинство из них имеют известное криминальное и насильственное прошлое, заявили в МВД страны. Они признались в террористических намерениях.

The New York Times со ссылкой на американского чиновника пишет, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников из Кубы.