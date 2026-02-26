В России предложили ввести господдержку компаний за помощь россиянам в приобретении жилья

Инициатива, с которой выступила ЛДПР, позволит регионам самостоятельно определять меры поддержки для заводов и фабрик, которые компенсируют сотрудникам аренду квартир или предоставляют корпоративную ипотеку.

Законопроект разрабатывался с участием экспертов Экономического совета ЛДПР. Там отмечают, что наболевший кадровый вопрос требует первоочередного решения, если страна намерена развивать производство, решать задачи импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, одним из главных стимулов, которые используют промышленные предприятия для привлечения и удержания сотрудников, являются различные программы, направленные на обеспечение жильём своих работников.

"Вложения в жилищные программы для работников окупятся сторицей: люди будут реже увольняться, компаниям не придется постоянно тратить деньги на поиск и обучение новичков", - подчеркнули в Экономическом совете ЛДПР.