Общество В России
Фото: Накануне.RU

Стратегия малоэтажной страны и закон о семейном поместье: ЛДПР предложила условия для многодетности в России

Суммарный коэффициент рождаемости в России опустился до уровня 1,3, что ниже уровня простого воспроизводства населения (2,1). Даже власти признают, что люди не хотят рожать в малогабаритных квартирах-студиях, в многоквартирных домах, которые уже окрестили "человейниками". Выход — в малоэтажном строительстве и предоставлении семьям земли под собственный дом. С такой инициативой выступила ЛДПР, напомнив о концепции "одноэтажной России", передает корреспондент Накануне.RU.

В регионах активисты партии во главе с координаторами первичных организаций выходят к жителям с программными тезисами лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Раздача буклетов переростает в обсуждение местных проблем — цен на землю, подключения к сетям и оттока молодых семей в крупные города. Главная тема — законодательное закрепление понятия "семейное поместье".

Партия предлагает бесплатно выделять участки супругам в браке не менее пяти лет и с хотя бы одним ребенком. Льгота также могла бы коснуться ветеранов боевых действий, педагогов и медиков с пятилетним стажем работы на селе. Инициатива должна стать частью стратегии развития малых городов через индивидуальное жилищное строительство. Как отмечают в партии, семьи, заинтересованные в строительстве собственного жилья, сталкиваются с административными процедурами и нехваткой инфраструктуры, а закрепление статуса "семейного поместья" упростило бы получение земли и снизило барьеры.

"Хватит создавать муравейники, хватит загонять людей в мегаполисы! Жизнь в своем доме — это более многодетная семья", — заявляет Леонид Слуцкий. По данным партии, 67% россиян хотели бы жить в собственном доме на земле. В январе 2026 года ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, обязывающий государство обеспечивать участки многодетных дорогами, светом, газом и водой — без этого, считают в партии, стройка невозможна.

Коллаж, многодетная семья(2024)|Фото: Накануне.RU

И действительно, важно не повторить ошибок программы "Дальневосточный гектар", когда землю давали, но инфраструктуру не подводили. Как пояснил в беседе с Накануне.RU заместитель председателя Экономического совета ЛДПР, демограф Юрий Крупнов, в случае с программой "семейное поместье" предлагается безусловное участие государства именно в создании базовой инфраструктуры для домов.

"Это нужно, чтобы люди могли, как говорят строители, посадить дом на инфраструктуру. Должны быть газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, интернет — это все базово должно делать государство", — подчеркнул он.

Идею усадебной России сам Юрий Крупнов описывал еще в книге "Дом в России. Национальные идеи" 2003 года. По его мнению, ставку надо делать на трех-четырехдетные семьи в России — и жить такая семья может только в своем доме. В перспективе, как считает демограф, Россия за 20–30 лет способна перейти к модели "дом плюс квартира", и строить это надо опережающими темпами для многодетных.

"Если мы хотим серьезно продвинуть демографию, ставку надо делать на трех-четырехдетную семью. А такая семья может жить только в своем доме. И более того, в перспективе у этой семьи должна быть и квартира в городе — модель "дом плюс квартира". У нас есть все возможности, чтобы за 20–30 лет перейти к такой модели", — резюмировал Юрий Крупнов.

Теги: ЛДПР, демография, семейное поместье, одноэтажная страна, крупнов, слуцкий, Экономический совет ЛДПР


