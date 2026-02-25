Дискуссию экспертов о современных цифровых коммуникациях организовала ТМК в рамках конференции "Digital-коммуникации России"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в рамках 14 конференции «Digital-коммуникации России», которую ежегодно проводит АКМР, организовала дискуссионную сессию о работе в условиях нестабильного доступа к цифровым каналам с участием руководителей PR-подразделений промышленных компаний, представителей экспертного сообщества и медиабизнеса.

В сессии «Идеальный цифровой медиамикс в условиях ограничений: как выстраивать устойчивые коммуникации с аудиторией в новой цифровой реальности» выступили спикеры, представившие ключевые сегменты экономики и медиарынка приняли участие заведующий Центром медиапрактик Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Глеб Черкасов, руководитель департамента внешних коммуникаций ЕВРАЗа Анатолий Джумайло, начальник управления по связям с общественностью компании Синара – Транспортные Машины (СТМ) Екатерина Годлевская, руководитель отдела стратегических коммуникаций департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Олег Кондраненков, руководитель направления по внешним коммуникациям Билайна Алексей Паньшин и руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.

Модератором была руководитель направления цифровых медиа ТМК Айла Белоусова, которая поделилась опытом ТМК по выстраиванию корпоративного медиаландшафта.

«В ТМК сформирован широкий, многовекторный медиамикс — это масштабная экосистема корпоративных СМИ и внешних каналов коммуникации, которая включает традиционные инструменты пресс-службы, социальные сети, бренд-медиа Трубник Online, корпоративное телевидение, печатные издания и мобильное приложение. Для нас устойчивость этой системы — ключевое условие гарантированной доставки сообщений как до внешней, так и до внутренней аудитории, особенно в условиях ограничений цифровой среды», — сказала Айла Белоусова.

Участники обсудили трансформацию медиапространства. Спикеры отметили рост ценности информационного контакта, необходимость усиливать качество и упаковку контента, а также разделять каналы коммуникаций. В качестве общей формулы эффективного медиамикса спикеры выделили устойчивость, диверсификацию, адаптивность и глубокое понимание аудитории.

«Сегодня возможности по донесению сообщений до аудитории сокращаются, поэтому необходимо повышать эффективность каждого касания с аудиторией. Как иллюстрацию этого процесса можно привести разницу между известными всем символами в мессенджерах, обозначающими факт доставки и факт прочтения сообщения. Нам важно, чтобы оно было прочитано. И если раньше при изобилии цифровых каналов большее значение имели способы доставки, то теперь существенно увеличивается ценность содержания. Нужно искать способы сформулировать то предложение, которое заинтересует потребителя информации», — отметил Глеб Черкасов.