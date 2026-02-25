Дискуссию экспертов о современных цифровых коммуникациях организовала ТМК в рамках конференции "Digital-коммуникации России"

25 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Дискуссию экспертов о современных цифровых коммуникациях организовала ТМК в рамках конференции "Digital-коммуникации России"

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в рамках 14 конференции «Digital-коммуникации России», которую ежегодно проводит АКМР, организовала дискуссионную сессию о работе в условиях нестабильного доступа к цифровым каналам с участием руководителей PR-подразделений промышленных компаний, представителей экспертного сообщества и медиабизнеса.

В сессии «Идеальный цифровой медиамикс в условиях ограничений: как выстраивать устойчивые коммуникации с аудиторией в новой цифровой реальности» выступили спикеры, представившие ключевые сегменты экономики и медиарынка приняли участие заведующий Центром медиапрактик Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Глеб Черкасов, руководитель департамента внешних коммуникаций ЕВРАЗа Анатолий Джумайло, начальник управления по связям с общественностью компании Синара – Транспортные Машины (СТМ) Екатерина Годлевская, руководитель отдела стратегических коммуникаций департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Олег Кондраненков, руководитель направления по внешним коммуникациям Билайна Алексей Паньшин и руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.

Модератором была руководитель направления цифровых медиа ТМК Айла Белоусова, которая поделилась опытом ТМК по выстраиванию корпоративного медиаландшафта.

Логотип ТМК на стенде "Трубной металлургической компании" на выставке ИННОПРОМ-2024(2024)|Фото: Накануне.RU

«В ТМК сформирован широкий, многовекторный медиамикс — это масштабная экосистема корпоративных СМИ и внешних каналов коммуникации, которая включает традиционные инструменты пресс-службы, социальные сети, бренд-медиа Трубник Online, корпоративное телевидение, печатные издания и мобильное приложение. Для нас устойчивость этой системы — ключевое условие гарантированной доставки сообщений как до внешней, так и до внутренней аудитории, особенно в условиях ограничений цифровой среды», — сказала Айла Белоусова.

(2026)|Фото: пресс-служба ПАО ТМК

Участники обсудили трансформацию медиапространства. Спикеры отметили рост ценности информационного контакта, необходимость усиливать качество и упаковку контента, а также разделять каналы коммуникаций. В качестве общей формулы эффективного медиамикса спикеры выделили устойчивость, диверсификацию, адаптивность и глубокое понимание аудитории.

«Сегодня возможности по донесению сообщений до аудитории сокращаются, поэтому необходимо повышать эффективность каждого касания с аудиторией. Как иллюстрацию этого процесса можно привести разницу между известными всем символами в мессенджерах, обозначающими факт доставки и факт прочтения сообщения. Нам важно, чтобы оно было прочитано. И если раньше при изобилии цифровых каналов большее значение имели способы доставки, то теперь существенно увеличивается ценность содержания. Нужно искать способы сформулировать то предложение, которое заинтересует потребителя информации», — отметил Глеб Черкасов.

Теги: тмк, конференция digital-коммуникации России, медиамикс, внешние коммуникации


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети