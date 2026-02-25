В Свердловской области пожароопасный сезон 2026 года стартует 10 апреля

В 2026 году пожароопасный сезон в Свердловской области стартует 10 апреля. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

В регионе уже заключены соглашения с лесопользователями об участии в тушении лесных пожаров. Создано 15 сводных мобильных групп пожаротушения. По сравнению с прошлым годом силы лесопожарных формирований увеличены на 11%.

"По технике рост составил 7%, по оборудованию – 20%. В 2026 году на охрану лесов от пожаров предусмотрено 687 млн рублей. Также планируется приобретение лесопожарной техники в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", - заявил свердловский губернатор Денис Паслер.

Напомним, в прошлом году к 19 апреля почти во всей Свердловской области был введен особый противопожарный режим. А первые лесные пожары в регионе зафиксировали в конце мая.