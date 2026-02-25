25 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд ужесточил приговор экс-директору "Гортранса" Хабарову

Свердловский областной суд вынес новый приговор бывшему директору филиала ЕМУП "Гортранс" Автобусные перевозки Александру Хабарову.

Напомним, что в декабре прошлого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Хабарова виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Было доказано, что еще в сентябре 2020 года он пообещал представителю коммерческих фирм за 10% от суммы контрактов содействовать в заключении договоров поставки запчастей и ускорении оплаты, хотя реальных полномочий для этого не имел. Всего у ООО "Техно-Бус" и ООО "Нитавто" осужденный похитил более 200 тыс. рублей.

Тогда в суд назначил Хабарову 3 года 9 месяцев колонии, заменив наказание на принудительные работы на этот же срок с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Однако прокуратура не согласилась с приговором и обжаловала его.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, признал подсудимого виновным не по ч. 3 ст. 159 УК РФ, а по п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере" и назначил ему наказание в виде 7 лет колонии строгого режима с штрафом в доход государства в размере 5-кратной суммы взятки – 1 млн 9 тыс. 830 рублей. Помимо этого, Хабаров также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления на два года. У него конфисковано и взыскано в доход государства 201 тыс. 966 рублей – сумма, полученная в результате совершения преступления.

Пока штраф не будет выплачен, а конфискация не произведена, имущество осужденного будет арестовано. Хабаров взят под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении представителя коммерческих организаций прекращено в сентябре 2024 года в связи с деятельным раскаянием.

Теги: Екатеринбург, Хабаров, Гортранс, суд, приговор, апелляция


