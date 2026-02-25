В Сургуте иностранца осудили за посредничество во взятках сотруднице налоговой

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении иностранного гражданина, признанного виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.

Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что в период с января по ноябрь 2023 года подсудимый выступал посредником в интересах сотрудницы налоговой инспекции. Он получал от иностранных граждан сведения о наличии у них оснований для возврата налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных при работе по патенту.

Собранную информацию мужчина передавал своей знакомой — сотруднице налоговой службы, которая составляла заявления на возврат налога без предоставления подтверждающих документов. В результате противоправных действий налоговица получила от иностранных граждан взятку в размере более 200 тысяч рублей.

Государству причинен ущерб на сумму свыше 660 тысяч рублей, который в ходе следствия был возмещен в полном объеме.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил виновного к пяти годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

В отношении сотрудницы налогового органа ранее суд также вынес обвинительный приговор.