В ДНР пенсионеры и льготники остались без льгот

С нового года пенсионеры и льготники в ДНР лишились положенных им льгот, так как регион переходит на российские стандарты соцподдержки, где льготы компенсируются начислениями на карту или через почту. В результате такой механизм в ДНР еще даже не создан, но льгот пенсионеры на данный момент лишены. Так, за январь им пришли платежки с полной стоимостью, а в муниципальном общественном транспорте необходимо оплачивать проезд.

На прошлой неделе министр труда и соцзащиты ДНР Алексей Исаев сообщил, что если ранее льготникам приходили уже уменьшенные платежки, поскольку государство оплачивало разницу поставщикам услуг, то теперь это должен делать сам льготник, а государство будет ему производить начисления. Сейчас же люди получают квитанции и обязаны их оплачивать в полном объеме, так как должникам никакие меры поддержки не положены, подчеркнул он. Сейчас региональные власти согласовывают этот механизм, а когда его примут, то задним числом обещают компенсировать все льготы с 1 января 2026 года. Когда это произойдет, неясно, но платить теперь нужно всем в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в ДНР с 2026 года отменили ежемесячные выплаты многодетным. Их больше не предусмотрено региональным законом.

Средняя зарплата в ДНР намного отстает от среднероссийской. В конце 2025 года власти заявили о том, что средняя зарплата достигла 60 тыс. рублей. В соцсетях жители пишут, что эта цифра сильно завышена. Это может быть связана с тем, что медианная зарплата в России примерно в полтора раза меньше средней. То есть медианная зарплата в ДНР около 40 тыс., а половина работающих получают меньше этой суммы.