Свердловчанину выставили счет за электричество на полмиллиона рублей

Жителю свердловского поселка Мартюш - Игорю начислили долг за электричество на сумму в 450 тыс. рублей. При этом, как отмечает сам мужчина - он всегда исправно оплачивал платежку. Дело в показаниях - ежемесячно в квитанциях сообщается, что его дом на 55 кв.м. потребляет под 10 тыс. киловатт при норме в 400.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, в 2024 году энергетическая компания заменила Игорю счетчик. До этого он платил по 1-2 тыс. рублей в месяц, но после установки ему пришла квитанция с платежом на 50 тыс. рублей и долгом в 240 тыс. рублей.

Только через два года состоялась проверка. Сотрудники "Россетей" и "Энергосбыта" выехали на место, но никаких нарушений не обнаружили, хотя и признали, что в доме Игоря нечему потреблять такое количество электроэнергии - даже плита у него газовая. К этому моменту долг вырос до 450 тыс. рублей, однако свердловчанин не намерен его выплачивать - он собирается обратиться в прокуратуру и, при необходимости, идти в суд.

В пресс-службе "Россети Урал" Накануне.RU подтвердили, что специалисты повторно выезжали к потребителю. Приняв во внимание его обращение они также инициировали процедуру направления прибора учета на дополнительную экспертизу. Это необходимо, чтобы исключить возможную некорректную работу оборудования. При этом в компании отметили, что начисления клиенту за потребленный ресурс производятся гарантирующим поставщиком.

Накануне.RU обратилось за комментарием в "Энергосбыт".