Россия увеличила продажи пшеницы, несмотря на сокращение числа покупателей

Россия за первые 20 дней февраля реализовала за рубеж 1,66 млн тонн пшеницы. Такую статистику привел Российский зерновой союз (РЗС), сообщает "Интерфакс".

Объем отправки увеличился на 10,6% относительно такого же отрезка прошлого года. Тем не менее количество покупателей сократилось: теперь продукцию приобретают представители 19 государств вместо прежних 26, пояснила руководитель аналитического отдела РЗС Елена Тюрина.

Самым крупным клиентом остается Египет, закупивший 416,9 тыс. тонн, хотя это существенно меньше показателя предыдущего года на 42%. Далее следуют: Кения и Турция, причем последняя сильно расширила закупки - почти втрое, до 214,2 тыс. тонн.

Еще значительными партиями воспользовались Судан (145,5 тыс. тонн) и Ирак (108 тыс. тонн). По словам Елены Тюриной, Израиль приобрел гораздо больше российской пшеницы, увеличив закупки на треть - до 82,7 тыс. тонн, а Нигерия слегка подтянула показатели, заказав 64,6 тыс. тонн.