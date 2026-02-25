25 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Летняя" запись в загородные лагеря для детей Екатеринбурга откроется 2 марта

Запись в загородные лагеря на летние каникулы пройдет со 2 по 9 марта, в лагеря дневного пребывания – с 16 по 23 марта. Прием заявок на оздоровление в период осенних каникул будет проводится с 14 по 21 сентября, а на зимние каникулы – с 9 по 16 ноября. Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко.

По его словам, максимальная стоимость путевки в загородный лагерь на 21-дневную смену составит 22 615 рублей, а на 14 дней – 19 010 рублей; в городские лагеря на 21-дневную смену – 6118 рублей, а на 7-дневную смену (в весенний и осенний период) – 2 638 рублей.

Как отметил Константин Шевченко, самый удобный для родителей способ подачи заявлений – через единый портал Госуслуг. Также традиционно можно подать документы через МФЦ, а в городские лагеря – через образовательные учреждения, учреждения культуры и дополнительного образования и клубы по месту жительства, на базе которых будут организованы смены.

"Для Екатеринбурга оздоровительная кампания – важное направление работы. 17 муниципальных лагерей мы не только содержим на хорошем уровне, но и развиваем. Есть несколько муниципальных программ, в которых предусмотрены средства городского бюджета на ремонт, восстановление и развитие инфраструктуры", – сказал заместитель главы города Константин Шевченко.

Детский лагерь "Уральские самоцветы" в Верхней Сысерти(2025)|Фото: Накануне.RU

У каждого лагеря есть своя тематическая программа для детей. В этом году в рамках Года уральского рока появятся программы, посвященные этой теме. Кроме этого, тематические программы координирует недавно открывшийся на базе дворца "Одаренности и технологии" муниципальный "Центр организации отдыха и оздоровления детей".

"Мы хотим, чтобы все лагеря работали круглогодично не только в период каникул, чтобы этот процесс был беспрерывный. В этом направлении мы активно работаем", – подчеркнул замглавы уральской столицы Константин Шевченко.

Рассказывая о новшествах этой оздоровительной кампании, начальник отдела воспитательной работы, оздоровления и дополнительного образования детей Министерства образования Свердловской области Сергей Карсканов отметил, что в лагере "Спутник" будет возведен модульный спальный корпус, а в лагере "Бригантина" будет размещен модульный палаточный лагерь, который даст возможность увеличить количество отдыхающих детей.

Узнать подробнее об оздоровительной кампании можно в специальном разделе Официального портала Екатеринбурга.

