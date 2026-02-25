"Разум" выкупил у "Брусники" часть участка в Академическом для жилой застройки

Компания "Брусника" продала часть участка по улице Академика Курчатова в Академическом районе астраханскому застройщику "Разум". Девелопер намерен застроить его жилыми домами.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на представителей "Разума", в проекте предусмотрено строительство шести домов от 17 до 21 этажей с зонами отдыха во дворах, коммерческими помещениями на первых этажах и паркингом. Работы планируется начать уже в первой половине текущего года.

По словам коммерческого директора компании Тимура Сурматова, Академический район в Екатеринбурге быстро развивается, а потому наличие сразу нескольких девелоперов позволит быстрее формировать полноценную городскую инфраструктуру.

"Мы планируем реализовать проект, который будет логично встроен в существующую застройку и дополнит район необходимой инфраструктурой", — пообещал Сурматов.

В свою очередь, исполнительный директор "Брусники" Наталия Лушникова пояснила, что оба застройщика являются партнерами. Потому, хотя проект и будет реализовывать "Разум", но девелопер при застройке и благоустройстве обязался использовать решения "Брусники", которые легли в основу отвержденного мастер-плана. Продажа же обусловлена текущими экономическими условиями и давлением кредитного портфеля. Сотрудничество позволит завершить все работы в срок и не потерять в качестве исполнения.