Брату короля Англии запретили ездить верхом

Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор лишился своего хобби – верховой езды.

По версии источника The Sun, с момента ареста Эндрю было приказано не заниматься верховой ездой. Это считается неприличным, пишет РБК.

Принца Эндрю лишили титулов и званий в октябре 2025 г. Тогда король и королева заявили, что их "мысли и глубочайшие сочувствия были и останутся с жертвами любых форм насилия". 21 февраля 2026 г. стало известно, что Эндрю грозит расследование его деятельности. Речь идёт про его работу на посту торгового посланника королевства.