Роспотребнадзор: уровень финансовой грамотности свердловчан составляет 56%

Уровень финансовой грамотности жителей Свердловской области в 2025 году составил 56%. Об этом Накануне.RU сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

В прошлом году специалисты по защите прав потребителей провели анкетирование жителей Среднего Урала. Оно показало, что уровень финансовой грамотности свердловчан вырос на 2% – в 2024 году он составлял 54%.

Как отметили в Роспотребнадзоре, 68% уральцев знают, что кредитная организация не вправе в одностороннем порядке увеличивать процентную ставку. 59% опрошенных в курсе, что сумма вклада до 1,4 млн рублей подлежит обязательному страхованию.

58% правильно ответили, что страхование недвижимости является обязательным при получении ипотеки. А 54% осведомлены о своем праве отказаться от дополнительных товаров и услуг в течение 30 дней с даты заключения кредита. Вместе с тем, затруднение вызвал вопрос о порядке отказа от взаимодействия с коллекторами.

Итоги анкетирования будут учтены в дальнейшей работе управления Роспотребнадзора по Свердловской области и консультационных пунктов для потребителей региона.

Ранее сообщалось, что на начало 2026 года задолженность свердловчан по кредитам превышает триллион рублей.