Губернатор Смоленской области предупредил о возможной эвакуации близ завода химических удобрений

После удара ВСУ по производственному предприятию азотных удобрений "Дорогобуж" в Смоленской области могут эвакуировать жителей близлежащего населенного пункта. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте удара по химзаводу работают спасатели, очаги возгорания уже локализованы.

Mash писал, что в результате атаки беспилотников на завод погибли четыре человека. Эту информацию подтвердил Анохин. Он добавил, что ранено десять сотрудников предприятия. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Для оценки последствий будут привлечены специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора.