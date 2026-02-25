На Сахалине ИИ позволил сэкономить на учителях

Введение ИИ-ассистентов для учителей на Сахалине позволило сократить трудозатраты учителей. Общий объем сэкономленного времени эквивалентен нагрузке на бюджет на сумму 105 млн рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Сообщение примечательно тем, что в нем указан конкретный размер экономии. Учителя стали меньше работать, а расходы на их зарплату уменьшились на 105 млн рублей за год. Это соответствует сокращению более тысячи учительских ставок. Всего в регионе более 4 тыс. учителей, но ставок гораздо больше. Внедрение ИИ позволило сократить ставки и тратиться на учителей меньше.

Цифровизация проходит в рамках нацпроекта "Экономика данных". Результаты работы регион представит на международном форуме "Цифровой маяк", который пройдет в Южно-Сахалинске с 11 по 14 марта.

По данным ГородРабот.ру, средняя зарплата учителей области составляет около 60 тыс. рублей за всю нагрузку, которая во всех регионах намного превышает одну ставку.