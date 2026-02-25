В Краснодарском крае предотвратили теракт на военном аэродроме

На Кубани задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал поджечь военный самолет на одном из аэродромов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Мужчина установил контакт в иностранном мессенджере с представителем ГУР Минобороны Украины. По указанию куратора он собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах. Затем он сделал смеси, с помощью которых собирался поджечь самолет.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и госизмене.

Ранее в Удмуртии мужчина планировал устроить вооруженное нападение на отдел полиции. Теракт был предотвращен в городе Можга. Задержан ранее судимый за преступления террористического и экстремистского характера гражданин России.