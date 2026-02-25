В России заявили о создании вакцины для особо опасных форм рака

В России приступают к разработке вакцины, предназначенной для лечения рака поджелудочной железы. Об этом сообщил РИА "Новости" главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.

Эксперт отметил, что после создания вакцины от мелкоклеточного рака следующим этапом станет разработка средства против злокачественных опухолей поджелудочной железы, поскольку это заболевание отличается крайне агрессивным течением. Каприн подчеркнул, что применяемая технология эффективно расширяет спектр возможных локализаций для медицинских вмешательств.

Кроме того, первым российским препаратом из этой серии станет онковакцина для лечения мелкоклеточного рака легких.