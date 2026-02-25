Свердловчанам хотят увеличить взнос за капремонт в 1,5 раза

Гендиректор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов заявил о необходимости увеличить соответствующий взнос в 1,5 раза. По его словам, такое решение позволит обновить все внесенные в программу дома в регионе.

На сегодняшний день сумма "квадрата" при оплате строки за капремонт составляет 18,81 рубль, однако этого, считает Суханов, недостаточно.

"Если вот реально, то 30 рублей за квадратный метр, тогда это было бы 100% выполнение программы, 6-7 видов на каждом доме. Сегодня мы пока ограничены четырьмя. Если смотреть стоимость сметных ресурсов, которые изменились, расчеты с 2025 на 2026 год, то этого повышения недостаточно. Среднее повышение стоимости капремонта примерно 20%, а подняли на 7,6%", - заявил Суханов в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

На сегодняшний день дополнительные расходы удается закрывать только за счет должников, накопившихся с прошлого года. Достаточно весомую сумму, оставшуюся на начало 2025 года положили под проценты, благодаря чему для ремонтной кампании текущего года удалось получить около 690 млн рублей в виде процентов. В дополнение к ним прибавили суммы штрафных санкций, пени и неуплат.

"Вы знаете, вопрос дальнейшего повышения платы ведь не только лежит в экономической плоскости, он лежит и в возможности людей эти деньги платить. И я думаю, что сегодня, наверное, не то время, когда будет принято политическое решение поднять ее на такой уровень. Мы будем показывать удорожание сметных ресурсов, которые есть реально за последний год. Какое будет принято решение, это уровень правительства Свердловской области. Будут взвешивать все моменты, связанные с возможностью, с возможностью что-то субсидировать, какие-то еще другие вещи. То есть это не простой вопрос, и он не лежит только в экономической плоскости", - отметил гендиректор фонда.

Он также добавил, что в 2026 году планируется отремонтировать порядка 900 домов. Однако, как отмечает Суханов, нужно понимать, что равномерно распределить суммы не выйдет - для одного дома в Екатеринбурге 120 млн рублей потребуется на ремонт только фасада и крыши, а для другого этой суммой удастся покрыть все запланированные работы.