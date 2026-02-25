Детские медучреждения России разделят на группы

Минздрав России предложил новые правила для детской медицины, подготовив проект приказа о разделении медучреждений на группы по профилю и возможностям, сообщает "КП".



Детям будут оказывать первичную помощь в амбулаториях и дневных стационарах: обычные поликлиники и отделения при районных больницах отнесут к первой группе, межрайонные поликлиники и отделения крупных городских больниц - ко второй, а консультативно-диагностические центры и федеральные детские клиники объединят в третьей группе.

Стационары тоже поделят на три категории в зависимости от наличия профильных отделений, лабораторий и возможности телемедицинских консультаций. При угрозе жизни ребенка врачи направят его в ближайший стационар с отделением анестезиологии-реанимации и лабораторией.

А еще в России с 1 марта собираются запустить регистр беременных, где будут храниться данные о тех, кто встал на учет по беременности, применял вспомогательные репродуктивные технологии, имел критические состояния или осложнения, а также о том, как завершилась беременность.