Mash: Четыре человека погибли при атаке БПЛА на предприятие в Смоленской области

Четыре человека погибли в результате атаки беспилотников на одно из промышленных предприятий по производству удобрений в Смоленской области, сообщает Mash.

По предварительным данным, среди жертв – трое спасателей. Еще четверо пострадавших доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Атака на предприятие в Дорогобужском районе произошла около 6 часов утра. На месте продолжают тушить пожар.

По информации Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы ПВО отразили атаку 69 беспилотников, из них 14 — над Смоленской областью.