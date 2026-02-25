В России вступают в силу новые правила для поездок в туристических поездах

В России с 1 марта вводят новые правила для поездок в туристических поездах, сообщил Минтранс. Пассажиры таких поездов не смогут делать остановки по маршруту и продлевать срок действия своего билета.

Если человек решит выйти раньше, он не сможет снова присоединиться к маршруту на другом поезде. За нарушение общественного порядка во время поездки пассажира могут снять с маршрута без возврата стоимости билета. Детей до 16 лет без сопровождения взрослых и без билета из поезда высаживать не будут.

Кроме того, туристические поезда будут работать как "отели на колесах" - на маршрутах будут предусмотрены экскурсии и специальные тематические вагоны.

Ранее заместитель председателя Совбеза и глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что запуск высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Москвой возможен, но потребует серьезных вложений. Сначала такие поезда планируют запустить между Москвой и Петербургом.