Жители Екатеринбурга планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем восемь тысяч рублей

Аналитики Avito выяснили, как жители Екатеринбурга собираются отмечать Международный женский день, где планируют покупать подарки и сколько готовы на них потратить, передает корреспондент Накануне.RU.

Для большинства опрошенных 8 Марта остается семейным праздником — 42% респондентов будут поздравлять близких и дарить подарки, а 35% проведут день с родными. Каждая шестая женщина (17%) намерена посвятить этот день себе: отдохнуть, заняться хобби или саморазвитием. Еще 10% планируют романтический ужин или поездку с парой, а 9% собираются отправиться в путешествие или за город, воспользовавшись длинными выходными.

При выборе подарков почти половина опрошенных (44%) предпочитают импровизировать. Четверть респондентов советуются с будущей обладательницей подарка, 10% — с ее друзьями и близкими. Еще 10% ориентируются на вишлист, а 4% просто дарят деньги.

Средний бюджет на праздничные презенты составит около восьми тысяч рублей, причем мужчины планируют потратить почти на 50% больше женщин. Более трети опрошенных (39%) рассчитывают уложиться в три тысячи рублей за один подарок, 25% готовы потратить от трех до пяти тысяч. Сумму от пяти до 10 тысяч выделят 18% респондентов, а 17% — еще больше. Двое из ста опрошенных предпочитают дарить и получать подарки ручной работы.

Большинство жителей Екатеринбурга (42%) собираются покупать подарки на онлайн-платформах. Каждый четвертый отправится в торговые центры и гипермаркеты, а 18% — в специализированные магазины косметики, ювелирных изделий или техники.