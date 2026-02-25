Специалисты проверят на загрязнение свердловские реки и озера

В этом году 39 рек, озер и водохранилищ Свердловской области пройдут мониторинг, по итогам которого будет выявлена степень их загрязнения. После этого специалисты проведут реабилитационные работы, очистят от илистых отложений и укрепят берега водоемов. Об этом сообщает департамент информполитки региона.

"Целью запланированных работ является проведение наблюдений, оценка и прогнозирование изменений состояния водоемов, чтобы своевременно выявить разрушение береговых линий и процессы изменения дна. В этом году мы двукратно увеличили количество исследуемых объектов. Итоги проведенного мониторинга мы подведем в ноябре. Результаты исследований станут основанием для проведения работ по расчистке водоемов в последующие годы", — рассказал министр природных ресурсов и экологии области Денис Мамонтов.

В список на проверку уже вошли: Черноисточинское, Висимское, Верхне-Тагильское, Верхне-Туринское, Нижне-Туринское и другие водохранилища, участки рек Исеть, Тура, Пышма, Ирбит, Билимбаевка и других, озера Костоусовское, Тыгиш, Червяное, Большой Сунгуль и Малый Оус.

Для мониторинга используют эхолот и другие измерительные приборы. Они позволят измерить глубину водоема, выявить зоны заиливания дна, определить примерный объем иловых отложений и зафиксировать факты разрушения береговой линии. Также специалисты возьмут пробы воды и донных отложений, чтобы определить содержание в них тяжелых металлов и фосфатов.

Поскольку на состояние водоемов также влияют и располагающиеся рядом предприятия, будет проверяться и соблюдение ими установленного режима природопользования. Особое внимание уделят отсутствию загрязняющих сбросов в водоемы и недопущению разрушения берегов в результате их деятельности.