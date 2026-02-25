В России создан первый управляемый боеприпас, который может пролететь 100 км

Концерн "Калашников" учёл опыт специальной военной операции (СВО) и создал первый в России тактический управляемый боеприпас с дальностью полета свыше 100 км

Создан комплекс тактического класса "КУБ-10МЭ" с дальностью полета 100 км. Аппарат создан в рекордно короткие сроки. Принципиальные отличия нового комплекса – наличие оптико-электронной системы наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели, и более высокая защищенность от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, он оснащён системой аэрофото- и видеосъёмки с записью получаемой с борта информации.

Комплекс предназначен для высокоточного поражения вражеских небронированной и легкобронированной военной техники; бронетранспортеров; самолётов или вертолётов вне укрытий на площадках базирования. "КУБ-10МЭ" способен выполнять задачи на высотах от 80 до 1,8 тыс. м с крейсерской скоростью 120 км/ч, в дневное и ночное время суток, в простых и сложных метеоусловиях, при ветре с порывами до 10 м/с, в диапазоне температур от -30 °С до +40 °С, сообщает пресс-служба "Калашникова".