25 Февраля 2026
Экономика В России Москва
Фото: пресс-служба Московского экономического форума

"От охлаждения — к развитию. Что и когда делать?" Открыта регистрация на Московский экономический форум-2026

Стартовала регистрация на юбилейный X Московский экономический форум — одно из ключевых экономических событий года. Мероприятие состоится 7–8 апреля 2026 года в столице. Центральная тема: "От охлаждения — к развитию. Что и когда делать?". Председатель форума — промышленник, совладелец завода "Ростсельмаш" Константин Бабкин.
На протяжении 10 лет МЭФ формирует альтернативную повестку экономической политики, делая ставку на развитие производства, АПК и национального суверенитета. За это время в работе форума приняли участие более 20 тыс. человек из 155 стран мира. Экономисты, промышленники, ученые и общественные деятели обсуждают стратегии долгосрочного роста России.

Организаторы исходят из того, что эффективная экономическая политика должна включать стимулирующую налоговую систему, мягкую денежно-кредитную политику и разумный протекционизм во внешней торговле.

В рамках МЭФ-2026 пройдут три панельные дискуссии и более десяти экспертных сессий. Ключевые блоки программы:

  • экономическое развитие,
  • международные отношения,
  • цивилизационные ценности и традиции.

Основная цель форума — создание условий для комплексного развития российской цивилизации через созидательную экономическую и социальную политику.

По словам Константина Бабкина, сегодня страна сталкивается с сознательным экономическим торможением, и это несет с собой целый ряд угроз.

Константин Бабкин(2026)|Фото: пресс-служба МЭФ

"Мы видим сознательное, организованное экономическое торможение. Со стороны руководства Центробанка это даже не скрывается. Они говорят, что специально охлаждают экономику. Но это не оптимальный путь. На МЭФ-2026 мы предлагаем посмотреть на другие варианты решения проблем — не через охлаждение, а через стимулирование развития. Нужно найти инструменты, чтобы запустить развитие экономики и общества", — подчеркнул он.

Организаторы отмечают: Россия обладает ресурсами, талантами и традициями созидания. Потенциал роста огромен, и задача — сформировать политику, способную запустить новую индустриализацию, демографический рост и экономическую динамику.

МЭФ — это площадка для тех, кто видит будущее страны в развитии и готов формировать конкретные решения. Среди участников: академик РАН Сергей Глазьев, депутат Госдумы Оксана Дмитриева, академик РАН Роберт Нигматулин, режиссер Эдуард Бояков, философ Александр Дугин, общественный деятель Александр фон Бисмарк и другие.

Ссылка на регистрацию.

