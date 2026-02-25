"От охлаждения — к развитию. Что и когда делать?" Открыта регистрация на Московский экономический форум-2026

Стартовала регистрация на юбилейный X Московский экономический форум — одно из ключевых экономических событий года. Мероприятие состоится 7–8 апреля 2026 года в столице. Центральная тема: "От охлаждения — к развитию. Что и когда делать?". Председатель форума — промышленник, совладелец завода "Ростсельмаш" Константин Бабкин.

На протяжении 10 лет МЭФ формирует альтернативную повестку экономической политики, делая ставку на развитие производства, АПК и национального суверенитета. За это время в работе форума приняли участие более 20 тыс. человек из 155 стран мира. Экономисты, промышленники, ученые и общественные деятели обсуждают стратегии долгосрочного роста России.

Организаторы исходят из того, что эффективная экономическая политика должна включать стимулирующую налоговую систему, мягкую денежно-кредитную политику и разумный протекционизм во внешней торговле.

В рамках МЭФ-2026 пройдут три панельные дискуссии и более десяти экспертных сессий. Ключевые блоки программы:

экономическое развитие,

международные отношения,

цивилизационные ценности и традиции.

Основная цель форума — создание условий для комплексного развития российской цивилизации через созидательную экономическую и социальную политику.

По словам Константина Бабкина, сегодня страна сталкивается с сознательным экономическим торможением, и это несет с собой целый ряд угроз.

"Мы видим сознательное, организованное экономическое торможение. Со стороны руководства Центробанка это даже не скрывается. Они говорят, что специально охлаждают экономику. Но это не оптимальный путь. На МЭФ-2026 мы предлагаем посмотреть на другие варианты решения проблем — не через охлаждение, а через стимулирование развития. Нужно найти инструменты, чтобы запустить развитие экономики и общества", — подчеркнул он.

Организаторы отмечают: Россия обладает ресурсами, талантами и традициями созидания. Потенциал роста огромен, и задача — сформировать политику, способную запустить новую индустриализацию, демографический рост и экономическую динамику.

МЭФ — это площадка для тех, кто видит будущее страны в развитии и готов формировать конкретные решения. Среди участников: академик РАН Сергей Глазьев, депутат Госдумы Оксана Дмитриева, академик РАН Роберт Нигматулин, режиссер Эдуард Бояков, философ Александр Дугин, общественный деятель Александр фон Бисмарк и другие.

Ссылка на регистрацию.