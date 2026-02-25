Инвестиции в основной капитал в России упадут на 6% в 2026 году

В первом квартале 2026 года, по оценкам аналитиков Института ВЭБа, ВВП России повысится на 1%, но к концу года общий рост составит лишь 0,8%, передают "Ведомости".

Инвестиции в основной капитал за год снизятся на 6,1%. Рост реальных располагаемых доходов населения замедлится сильнее, чем в прошлом году: если в 2025-м показатель составлял 7,4%, то в 2026 году он достигнет только одного процента. Реальная заработная плата увеличится на 3,7%, а в 2025-м рост составлял 4,4%.

Эксперты института считают, что спрос на товары и услуги в стране упадет. Рост розничного товарооборота замедлится до 1,7%, а темпы увеличения объема платных услуг населению - до 1,8%. К концу года Центробанк ключевая ставка составит 12%, а инфляция 6,2%.

Напомним, что октябрь 2026 года может обернуться системным кризисом для российской банковской системы, вероятность такого сценария оценивается как средняя в отчете Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.