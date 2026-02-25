В Госдуме предложили запретить в России ИИ, "колдунов" и порно

В стенах Госдумы прошёл круглый стол, посвященный защите традиционных духовно-нравственных ценностей в медиапространстве. Главными угрозами для российских пользователей интернета названы такие явления, как искусственный интеллект, порноиндустрия и "колдуны".

Первый зампред комитета по развитию гражданского общества Николай Бурляев сообщил на заседании, что искусственный интеллект стал большой угрозой. По его словам, надо ограничивать его влияние на окружающий мир.

"Мы должны принять закон о запрете всякого выхода ИИ из-под контроля", - цитирует "Ъ" Бурляева.

У присутствовавших на заседании представителей РПЦ нашлись претензии ко всевозможным магам и колдунам. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов выразил негодование по поводу промедления с принятием закона о запрете рекламы оккультных услуг.

Также звучали предложения: