25 Февраля 2026
Фото: Накануне.RU

Глава Еврокомиссии призвала Зеленского понять, что даты принятия Украины в ЕС нет

ЕС не может назвать конкретную дату принятия Украины. Об этом прямо заявила Зеленскому глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Киеве.
Она сказала, что понимает, как важна для Зеленского дата, но ее нет. Зато будет "поддержка, благодаря которой вы сможете достичь своей цели".

Фон дер Ляйен прибыла в Киев утром накануне. Ее визит в город является уже десятым с начала СВО. Политолог Сергей Михеев отмечает, что постоянные визиты европолитиков на Украину говорят о том, что они ничего не опасаются, так как имеют гарантии со стороны России. Он считает это неправильным.

Напомним, Зеленский требует принять Украину в ЕС в 2027 году, причем полноценно, а не постепенно. Но это невозможно при текущих правилах процедуры, заявила недавно еврокомиссар по расширению Марта Кос. Сначала нужно менять саму процедуру вступления. В ЕС многие не согласны с самой идеей ускоренного вступления в блок. А канцлер Германии Фридрих Мерц недавно исключил вступление Украины в ЕС к 2027 году. По его словам, это слишком быстро, такой процесс занимает годы. Он согласен с данной перспективой для Украины, но не в столь сжатые сроки.

Недавно в украинских СМИ распространились сообщения, что Европа требует от Украины для начала узаконить содомские "браки" и признать все извращения нормой. На официальном уровне это почти не озвучивается, так как отношение жителей Украины к этому крайне негативное.

Теги: украина, ЕС, фон дер ляйен, зеленский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

