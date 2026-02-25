Уиткофф: Новый раунд переговоров по Украине может пройти в ближайшие 10 дней

Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может состояться в ближайшие 10 дней, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По его словам, не исключен визита секретаря СНБО Рустема Умерова во Флориду в ближайшее время, сообщает "Интерфакс-Украина".

Предыдущие переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17-18 февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что двухдневные переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми. Новый раунд состоится в ближайшее время, добавил он.