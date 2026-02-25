В Пермском крае вынесен заочный приговор по делу о хищениях на миллиард в Порту Пермь

В Пермском крае вынесен заочный приговор по уголовному делу об организации хищения имущества "Порт Пермь" на сумму свыше 1 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Бывший председатель совета директоров "Порт Пермь", гражданин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз Батлер заочно признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенная с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере).

С учетом позиции государственного обвинения, суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.