"Уральские авиалинии" оштрафовали за овербукинг на рейсе "Москва – Минеральные воды"

Авиакомпания "Уральские авиалинии" привлечена к административной ответственности за овербукинг. Перевозчику назначен штраф.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что в июле 2025 года пассажиру, собиравшемуся лететь рейсом "Москва – Минеральные воды", было неправомерно отказано в одностороннем порядке. Причиной стало то, что число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета.

Получивший отказ в перелете клиент пожаловался в прокуратуру. По итогам проверки авиакомпания привлечена к административной ответственности. Ей назначен штраф в размере 42 тысяч рублей.

Напомним, недавно "Уральские авиалинии" оштрафовали за задержки рейсов из Екатеринбурга, Ташкента и Сочи.