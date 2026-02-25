Свердловские госавтоинспекторы нашли школьницу, уснувшую на кладбище

Сотрудники Госавтоинспекции Верхней Пышмы Никита Валеев и Юрий Бурнатов нашли пропавшую накануне школьницу и оказали ей помощь. Девочка 10-12 лет одна ранним утром шла вдоль дороги в сторону Среднеуральска будучи в легкой одежде.

Как рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции, ребенок заметно замерз. Полицейские сразу же предложили ей помощь, посадили в теплую машину и расспросили, что случилось. По пути в отдел полиции девочка рассказала, что накануне вечером ушла на кладбище на могилу к бабушке, но там уснула, проведя целую ночь на улице при минусовой температуре. Когда проснулась, отправилась домой пешком.

Уже в отделе девочку укутали в теплые одеяла и напоили горячим чаем, вызвав "скорую". Врачи заключили, что несмотря на многочасовое пребывание на холоде, серьезного переохлаждения удалось избежать и в госпитализации она не нуждалась. После того как ребенок согрелся и пришел в себя, полицейские связались с родителями и передали им дочь.

Все это время мать с отцом разыскивали ребенка и выразили искреннюю благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за оперативные действия, неравнодушие и спасение ребенка. В отношении родителей составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, семья поставлена на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает родителям о необходимости усилить контроль за времяпрепровождением детей, особенно в вечернее и ночное время, а также в выходные и праздничные дни.