Трамп: Иран не дал заветного обещания об отказе от ядерного оружия

Тегеран пока не дал обещания не разрабатывать ядерного оружия, заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к конгрессу.

"Они хотят заключить сделку, но мы не слышали заветных слов, что у них никогда не будет ядерного оружия ", — приводит слова Трампа РИА Новости.

При этом, по словам американского лидера, Иран уже создал ракеты, способные достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США.

На прошлой неделе газета Wall Street Journal сообщила, что рамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его выполнить свои требования по ядерной сделке. В случае, если Тегеран не согласится после этого на требования о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной кампанией против правительственных иранских объектов.