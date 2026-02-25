В Кунгуре массовое отравление: среди пострадавших полуторагодовалый ребенок

В Кунгуре произошло массовое отравление - посетители столовой №2 пожаловались на кровавую диарею. Среди пострадавших полуторагодовалый ребенок. Информация об этом опубликована в местных соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе регионального управления СКР сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за отравления людей. В СУ СК России по Пермскому краю организована процессуальная проверка.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Кунгурская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств, причин и условий отравления граждан. Надзорный орган контролирует установление обстоятельств произошедшего, результаты эпидемиологического расследования и процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.