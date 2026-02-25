Экономический совет ЛДПР призвал обнулить ставку по ипотеке для семей с четырьмя детьми

Член Экономического совета ЛДПР, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев допустил снижение ставки по ипотеке до 0% для семей с четырьмя детьми и назвал эту меру хорошим инструментом для демографии. Об этом сообщает Telegram-канал Экономического совета ЛДПР.

"Семей с четырьмя детьми у нас в стране совсем не много, соответственно, нагрузка на бюджет не будет большой", — указал парламентарий и добавил, что положительный эффект от дифференциации ставок по льготной ипотеке в зависимости от числа детей в семье проверен мировой практикой.

Заместитель председателя Экономического совета ЛДПР, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов инициативу поддержал и охарактеризовал её как "шаг в правильном направлении". При этом он предложил идти дальше.

"Считаю, что стратегическим курсом должен стать переход к государственному строительству социального жилья для многодетных", — объяснил он.