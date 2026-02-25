На Урале убийце семи человек дали 15 лет колонии

Суд вынес приговор жителю Амурской области Виктору Петриченко, признанному виновным в массовом убийстве на Среднем Урале в 90-е годы.

Напомним, Петриченко обвиняли в убийстве семи человек, двое из которых – дети. Преступление было совершено в 1993 году в Каменске-Уральском. На Урал обвиняемый был доставлен с Дальнего Востока и арестован. Позже в полиции и Следственном комитете раскрыли подробности громкого дела.

Сообщалось, что в отношении Петриченко проведут судебную психиатрическую экспертизу. Гособвинение просило суд назначить ему 14 лет и 11 месяцев колонии строгого режима. Также прокуратура просила взыскать в пользу потерпевшей женщины компенсацию морального вреда в 10 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, фигурант был задержан в Амурской области и доставлен на Урал для проведения следственных действий. По уголовному делу был выполнен значительный объем работы, допрошены более 150 человек и проведено 56 экспертиз. По результатам судебной психиатрической экспертизы установлено, что он абсолютно вменяем и осознавал характер своих действий. В ходе следствия он сознался в совершении убийства семи человек.

Сегодня, 25 февраля, Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Виктор Петриченко признан виновным. Ему назначено 14 лет 11 месяцев колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда в 10 млн рублей.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток.