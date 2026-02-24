В Смоленской области пропала девятилетняя девочка

Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту пропажи девятилетней девочки в Смоленске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура Смоленской области организовала проверку по факту безвестного исчезновения малолетней в Смоленске, которая около 08.00 24 февраля 2026 года ушла из квартиры по

ул. Маршала Еременко выгуливать собаку и до настоящего времени не вернулась.

В ходе проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению родителями своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту.