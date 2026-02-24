Правительство Великобритании вывело из-под санкций нефтепровод "Дружба"

Правительство Великобритании вывело из-под санкций нефтепровод "Дружба", сообщает ТАСС со ссылкой на текст генеральной лицензии, распространенной Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).

Как отмечается в документе, исключение из санкций действует до 14 октября 2027 года.

Под рестрикциями нефтепровод оказался из-за объявленного 24 февраля нового пакета антироссийских санкций. В него была включена компания "Транснефть", которая эксплуатирует российский отрезок трубопровода.