Новыми направлениями дополнят комплекс мер поддержки участников СВО в Костромской области

В ходе областного еженедельного совещания глава костромского филиала фонда «Защитники Отечества» Александр Дубов проинформировал, что центральный аппарат фонда отметил эффективность выстроенного взаимодействия между администрацией Костромской области и сотрудниками регионального филиала. Отдельно была отмечена личная вовлеченность и участие губернатора Сергея Ситникова в судьбах участников спецоперации.

Напомним, именно инициатива главы Костромской области послужила тому, что регион первым в стране еще в марте 2022 года начал формировать комплекс мер поддержки бойцов. В рамках исполнения решений и поручений губернатора внедрен обширный перечень соцгарантий для военнослужащих и членов их семей: от специального сопровождения и содействия в трудоустройстве до оказания медицинской помощи и комплексной реабилитации.

Пути повышения эффективности уже действующих мер и разработку новых направлений обсудили на совещании в администрации региона. В частности, речь шла о необходимости профессиональной подготовки ветеранов СВО для вовлечения их в работу с подрастающим поколением.

Сергей Ситников подчеркнул необходимость избежать формализм в организации встреч героев с детьми, применять профессиональный, индивидуальны подход к ветеранам, которым зачастую нелегко вспоминать и рассказывать о своем боевом опыте.

«Все встречи - это элемент воспитательной работы в школе. Для нас принципиально важно научить педагогический состав работать с ветеранами, смотреть, кто в состоянии общаться с детьми, а кто нет. Зачастую общение с детьми приводит к положительному результату и для самим фронтовиков. Ветераны начинают напитываться этой энергией, очень по-доброму относятся, реабилитируются легче», - отметил Сергей Ситников.

Губернатор дал поручение департаменту образования и главам муниципальных образований осуществлять контроль за работой с ветеранами, выделять среди них тех, кто проявляет интерес к работе с молодежью, и, соответственно, оказывать содействие в получении профильного образования.

Также предметом обсуждения на совещании стал вопрос методов интеграция вернувшихся бойцов в работу уже действующих ветеранских организаций региона.

«Максимально внедряйте фронтовиков в ветеранские организации, привлекайте их к управлению этими организациями. Тогда будет все понятно и гармонично. И слово ветеран опять наберет серьезный вес», — подчеркнул Сергей Ситников.

В части профессионального обучения и переобучения ветеранов СВО отмечалось, что на рынке труда на данный момент есть запрос на специалистов в строительстве и машиностроении с достойной заработной платой. Профильным ведомствам поручено вести разъяснительные мероприятия о возможности получения востребованных специальностей с гарантированным последующим трудоустройством.

Глава региона также выразил благодарность региональному отделению Социального фонда, специалисты которого в ответ на запрос главы региона смогли увеличить количества путевок в санатории для реабилитации участников СВО. Глава отделения Евгений Юсин доложил, что теперь в области ежедневно реализуется 10–12 таких путевок. В рамках взаимодействия с департаментом здравоохранения медучреждения напрямую направляют соответствующие документы, информируют ветеранов о возможностях восстановительного лечения.

В ходе совещания Сергей Ситников поручил ускорить процедуру согласования с Министерством труда и социальной защиты об открытии в Костроме высокотехнологичного протезирования. В рамках достигнутых главой региона договоренностей с сенатором от Костромской области Светланой Кирилловой и предприятиями Ростеха, такое производство откроют на базе уже действующих производственных площадок региона, что позволит повысить качество жизни участников спецоперации, имеющих боевые травмы. Качественные протезы можно будет приобрести непосредственно в Костроме.