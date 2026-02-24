Свердловчан предупредили о фейке от имени ведущего оборонного предприятия Урала

В сети распространяют фейк о запуске губернатором Свердловской области Денисом Паслером новой производственной линии на ведущем промышленном предприятии Урала.

Как сообщает близкий к региональному управлению ФСБ Telegram-канал "Антитеррор Урал", недостоверную информацию злоумышленники распространяют от имени самого предприятия. Фейковый пост направлен на дискредитацию оборонно-промышленного комплекса и распространение дезинформации о ходе специальной военной операции.

Уральцев просят не распространять фейки в мессенджерах и социальных сетях и напоминают, что достоверную информацию об официальных решениях главы региона можно получить на сайте департамента информационной политики Свердловской области или в канале самого губернатора.

Напомним, что 17 февраля мошенники распространяли сгенерированное фейковое письмо якобы от Дениса Паслера в адрес руководителей предприятий, в котором говорилось о снятии бронирования с их сотрудников для дальнейшего заключения контракта с Минобороны РФ. Уже на следующий день появился анонимный Telegram-канал, где и публиковались ложные данные на аналогичную тему.