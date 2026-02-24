В Казани крыша жилой пятиэтажки обрушилась под тяжестью снега

В Казани под тяжестью снега обрушилась крыша жилого пятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Татарстана.

"Основной причиной обрушения, по всей видимости, стал аномально высокий уровень снежного покрова на крыше, достигавший от 1,2 до 1,4 метра", — заявили в ведомстве.

Пострадал дом №91 по улице Восстания. Уточняется, что здание 1967 года постройки. Инженерные сети водоснабжения и отопления при обрушении не пострадали, затопления квартир удалось избежать.

Отмечается, что последняя очистка кровли проводилась 12 февраля, однако этого оказалось недостаточно для предотвращения инцидента.

Ранее крыша супермаркета "Пятерочка" обрушилась под тяжестью выпавшего снега в подмосковном Зеленограде. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что крыша и стены здания буквально сложились. О пострадавших не сообщалось.