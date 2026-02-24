Свердловчанку почти на 8 лет отправили в колонию за нападение на женщин-полицейских

Жительница уральского города Реж осуждена за оскорбления и применение насилия к сотрудницам полиции. Почти 8 лет она проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось поздним вечером 22 июля 2025 года. Участковые получили тревожный сигнал о том, что в одной из квартир дома по улице Ленина находятся двое детей, а их мать пребывает в состоянии сильного алкогольного опьянения. Прибыв на место, силовики потребовали открыть дверь для проверки. Однако открыли им далеко не сразу.

Более того, пьяная владелица квартиры стала избивать женщин-полицейских кулаками. В их адрес посыпались нецензурная брань и унизительные выражения. Итогом стало уголовное дело в отношении нападавшей.

На суде свердловчанка не отрицала, что наносила удары, однако заявила, что якобы хотела защитить себя и детей от действий полицейских, которые она посчитала неправомерными. Режевской городской суд признал ее виновной по статьям УК РФ "Применение насилия к представителю власти" и "Публичное оскорбление представителя власти".

За эти преступления ей назначен 1 год и 1 месяц колонии общего режима. Однако поскольку женщина имеет непогашенную судимость за незаконный оборот наркотиков и угон машины, итоговое наказание для нее составило 7 лет и 9 месяцев колонии общего режима.

Как добавили в суде, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.