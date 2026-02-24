Музей советского детства в "Городке чекистов" хотят закрыть из-за счетов по ЖКХ

Огромные счета за коммунальные услуги вынуждают владельца Музея советского детства в Екатеринбурге закрыть площадку. Об этом написала сама руководитель музея Ирина Светоносова. По ее словам, "за убитый дом, где никогда не делался ремонт", ей пришла квитанция на 49 тыс. рублей.

Напомним, что в марте прошлого года музей переехал из "Сити-центра" в подвал АУИПИК, который, по словам Светоносовой, был в ужасном состоянии.

"Прогнившие полы, окна вываливались, некоторые были просто заколочены, неработающая канализация и туалет, в который было страшно заходить. Там раньше был православный театр, который оставил после себя груду мусора, хлама, тряпок и грязь. Это помещение с помощью моих друзей, коллег и бригады рабочих мы привели в порядок, теперь здесь чисто, светло и уютно. Но моя боль началась этой зимой, когда начали приходить счета за коммуналку", - пояснила руководитель площадки.

Она также отметила, что сама аренда 285 кв.м. вполне приемлема, проблемы возникают именно из-за коммуналки. При этом, никаких перерасчетов или ошибки нет: на отоплении не стоят счетчики, а потому его считают по общему тарифу, что в два раза больше реального потребления. Также в квитанции прописаны услуги по обслуживанию дома и взносы за капремонт, но ни ремонта, ни обслуживания подвального помещения, по ее словам, нет.

"Мне грустно об этом говорить, но с такими ценами на коммунальные услуги мне, похоже, придется закрыть Музей советского детства. Долги растут, а доходы от продаж билетов пока нет. Короче, пошла плакать и думать, что делать", - написала Светоносова.