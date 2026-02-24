Полянский: Страны НАТО передали Киеву военной помощи на €126 млрд

Западные страны передали Украине прямой военной помощи на 126 млрд евро с начала СВО, заявил постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, против России руками украинцев воюет вся военно-промышленная машина стран НАТО. "С начала военной фазы они уже потратили 126 млрд евро на прямую военную помощь Киеву", - цитирует Полянского ТАСС.

Как сообщалось, Украина, Франция и Британия подписали декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных войск на Украине после завершения военного конфликта. Фактически, Франция и Британия намерены создать военные базы по всей Украине, а подписание декларации открывает путь к созданию правовой основы для этого, говорится в заявлении британских властей.