24 Февраля 2026
Экономика
Фото: Накануне.RU

Самозанятые по новым правилам: власти предлагают ужесточить условия и расширить соцгарантии

В Госдуме обсуждают новые правила для самозанятых, которые могут вступить в силу после окончания эксперимента в 2029 году. Депутаты предлагают оставлять такой налоговый режим только для тех, кто оказывает услуги частным лицам, например, нянь, репетиторов и помощников по хозяйству, а также для граждан, сдающих в аренду жилье или коммерческую недвижимость, сообщает RT.

Ярослав Нилов, председатель комитета по труду, отмечает, что популярность самозанятости связана с простотой регистрации, отсутствием необходимости вести отчетность и автоматической уплатой налогов. Однако он добавил, что система показала и слабые стороны: некоторые работодатели используют такую форму для обхода официального трудоустройства, а сами самозанятые не имеют достаточной социальной и пенсионной защиты. По его словам, добровольное страхование на случай болезни появилось только с 2026 года.

Депутат предлагает заранее установить четкие параметры работы самозанятых, чтобы люди не уходили в "серую" зону. Он считает, что самозанятых нужно постепенно интегрировать в систему социального и пенсионного страхования с точными взносами.

До 2029 года менять действующие правила не будут, но уже сейчас парламентарии планируют учитывать мнения профсоюзов, бизнеса и самих самозанятых, чтобы создать простую и понятную систему для будущей работы этой категории граждан.

Кстати, две трети россиян планируют освоить новую профессию в 2026 году, тогда как только 21% хотят остаться в своей нынешней сфере, а еще 12% пока не определились с выбором. Аналитики отмечают, что особенно часто менять специальность собирается молодежь, и у большинства опрошенных есть четкое понимание, в каком направлении они хотят развиваться.

