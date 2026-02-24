В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о насилии над ребенком

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по обвинению в сексуальном преступлении, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Как выяснили следователи и подтвердил суд, в 2024 году обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, связал мальчика, которому не исполнилось 14 лет, напоил его спиртным и, дождавшись, пока тот заснет, совершил в отношении ребенка насильственные действия.

Против мужчины было заведено уголовное дело по ст. 132, ч. 4 УК РФ - за преступления сексуального характера, совершенные против лиц младше 14 лет. Сам обвиняемый вины не признал.