В Новосибирской области подросток спас от огня всю семью

В поселке Садовый в Новосибирской области произошел пожар: загорелся дом, в котором проживали две семьи. Около шести часов утра старший сын из многодетной семьи проснулся, обнаружил огонь и вовремя поднял родителей и пятерых младших братьев и сестер. Все обитатели успели покинуть дом, сообщает "КП-Новосибирск".



В сгоревшем таунхаусе находились 13 человек. Обе семьи сейчас временно перебрались к родственникам, где будут жить, пока не решится вопрос с новым жильем. На месте дома после бедствия остался только фундамент, а все находившееся внутри имущество сгорело вместе с постройкой.



Жители поселка знают об этой ситуации, некоторые уже помогают пострадавшим с вещами и всем необходимым.